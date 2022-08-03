Эрик тен Хаг: Роналду — фантастический игрок и доказывал это. Но ему нужно набрать форму

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил, вписывается ли в его систему 37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Думаю, что да. Но сперва ему нужно набрать форму. Он только начал работать с командой.

Он фантастический футболист и много раз это доказывал, но тебя оценивают по тому, что ты представляешь собой сейчас, по тому, как ты сейчас выступаешь. И команде, и самому Криштиану нужно показать, что они достаточно хороши», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

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