Эрик тен Хаг: Роналду — фантастический игрок и доказывал это. Но ему нужно набрать форму
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил, вписывается ли в его систему 37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду.
«Думаю, что да. Но сперва ему нужно набрать форму. Он только начал работать с командой.
Он фантастический футболист и много раз это доказывал, но тебя оценивают по тому, что ты представляешь собой сейчас, по тому, как ты сейчас выступаешь. И команде, и самому Криштиану нужно показать, что они достаточно хороши», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.
Также рекомендуем к просмотру видео «Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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