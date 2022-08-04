«Аталанта» не хочет отдавать Миранчука в аренду. Клуб согласен только на продажу игрока

Российский полузащитник Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте» – переговоры об его уходе зашли в тупик. Клуб не согласен отдавать футболиста в аренду и готов лишь на полноценную его продажу, информирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно сведениям источника, даже если «Аталанта» подпишет нового игрока на позицию Миранчука, клуб всё равно не будет готов отдать Алексея в аренду. Бергамаски считают россиянина важным игроком, которого нужно либо сохранять в своём составе, либо продавать полноценно. Средства от продажи Миранчука «Аталанта» готова потратить на дальнейшее усиление состава.

Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может быть арендован «Торино» на сезон с правом выкупа. Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.