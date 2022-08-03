Тренер «Аталанты» гробит карьеру Миранчука. Он снова заблокировал трансфер россиянина

Алексей Миранчук пока остаётся в «Аталанте», хотя должен был уже перейти в аренду в «Торино». Туринский клуб её даже успел официально подтвердить. Причина заминки – позиция Джан Пьеро Гасперини.

«Мы действительно вели переговоры с «Торино», но после долгого разговора с тренером переход поставлен на паузу, – заявил спортивный директор «Аталанты» Лука Перкасси. – Главный тренер попросил нас оставить полузащитника. После долгого противостояния Гасперини настоял, чтобы Миранчук никуда не уходил».



При этом ещё в середине июля, комментируя неучастие Миранчука в товарищеском матче, тренер «Аталанты» говорил: причина, по которой россиянин не попал в состав, в его возможном уходе. «На данном этапе я должен думать о том, какой будет команда. Сейчас мы должны начать укреплять состав», – объяснял он.

Алексей Миранчук Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

С «Торино» всё было согласовано. Оставалось только подписать бумаги

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти 1 августа заявил «Чемпионату», что клуб договорился о переходе Миранчука в аренду с правом выкупа (писали, что сумма составит 12 млн). На следующий день должен был состояться медосмотр, но его в итоге отложили, поскольку «Аталанта» внезапно начала сдавать назад. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что причиной тому стало отсутствие окончательного согласия со стороны клуба на отъезд Миранчука.

При этом издание Corriere dello Sport пишет, что переход ещё возможен, но при условии, что на место россиянина возьмут другого игрока. «Аталанта» ждёт Адемолу Лукмана из «Лейпцига» – за него готовы заплатить € 15 млн.

Гасперини уже не в первый раз блокирует переход Миранчука. Зимой такое случилось дважды

Похожая история — «отпустим Миранчука, если подпишем того-то» — имела место в зимнее трансферное окно. До конца прошлого года из 19 матчей в Серии А Лёша девять провёл в запасе, в остальных же 10 суммарно сыграл всего 364 минуты. При этом в старте Гасперини его выпускал всего четырежды – против «Фиорентины» (убрал после начала второго тайма), «Салернитаны» (тоже всего на тайм), «Вероны» (рекорд – целых 78 минут на поле!) и «Дженоа» (65 минут). На фоне грустной статистики участились разговоры, что Миранчук уйдёт в аренду – и первым вариантом, куда он мог уйти, называли «Дженоа».

Клуб из Генуи тогда тренировал Андрей Шевченко, и журналист Николо Скира писал, что тренер лично убеждал Миранчука присоединиться к команде. Потом Шевченко убрали, но «Дженоа» всё равно работал над переходом россиянина – клуб был готов взять его в аренду до конца сезона за € 2,5 млн с опцией выкупа за € 8 млн. Но стороны не договорились по двум причинам. Первая – сомнения самого Миранчука в целесообразности перехода на полгода, вторая – Гасперини вообще не хотел отдавать полузащитника куда-либо, пока с Кубка Африки не вернётся новичок Жереми Бога.

Джан Пьеро Гасперини Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Бога вернулся, но Миранчука всё равно не отпустили – на этот раз главный тренер заблокировал переход из-за психологических проблем Йосипа Иличича. Словенец уже давно страдает от депрессии, и это сильно сказывается на его возможностях – он нередко выпадает из состава. Когда появились новости про «Лацио», гендиректор «Аталанты» повторил: никакого перехода не будет, Миранчук останется в команде. Причина была та же, но клуб всё равно продолжил вести переговоры об аренде с правом выкупа за € 10 млн. Sky Sport Italia сообщал, что переход возможен, но при условии, что «Аталанта» подпишет Валентина Михэйлэ из «Пармы».



Позже стало известно, что Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Лацио», потому что клуб хотел продать Иличича. В итоге оба полузащитника остались в команде – трансферное окно закрылось.



«Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем, – говорил «Чемпионату» агент Миранчука Вадим Шпинёв. – У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились».

Миранчук лечился сначала от одной травмы, потом от другой, а когда полноценно вернулся – провёл шесть из девяти матчей в запасе. На предсезонке Гасперини говорил, что россиянин входит в число тех, кто может покинуть команду, но потом резко передумал. Просто потому, что главный тренер не хочет лишаться игрока ротации, пока у него не появится кто-нибудь взамен.