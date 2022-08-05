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ФИФА обновила рейтинг женских сборных после чемпионата Европы

ФИФА обновила рейтинг женских сборных после чемпионата Европы
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Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных по женскому футболу после завершения чемпионата Европы.

Сборная США продолжила возглавлять рейтинг, на второе место с пятого поднялась Германия. Победители Евро – сборная Англии – поднялись на четвёртую строчку с восьмой. Сборная России, не принимавшая участия в турнире, осталась на 24-м месте.

Представляем вашему вниманию обновлённый топ-10 сборных по версии ФИФА.

1. США.
2. Германия.
3. Швеция.
4. Англия.
5. Франция.
6. Нидерланды.
7. Канада.
8. Испания.
9. Бразилия.
10. КНДР.

Напомним, чемпионат Европы по футболу среди женщин завершился 31 июля. Победителем турнира стала сборная Англии, обыгравшая в финале команду Германии.

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