Женская сборная Англии победила на Евро-2022 и заработала 1/6 от денег, которые мужская команда получила после поражения в финале Евро-2020.

Премия за победу на женском Евро = зарплата Роналду за один день. Почему такой разрыв?

В воскресенье, 31 июля, женская сборная Англии выиграла чемпионат Европы и принесла своей стране первую победу на крупном турнире с 1966 года.

Чемпионки Европы за победу над Германией в финале турнира получили по £ 55 тысяч (это ~ $ 67 500, или € 65,5 тысяч или 4 169 000 рублей). Это больше, чем зарабатывают за год многие игроки английской Суперлиги — одного из самых обеспеченных женских чемпионатов в Европе.

Женская сборная Англии после победы на Евро-2022 Фото: Michael Regan/Getty Images

Некоторые футболистки сборной Англии назвали сумму финального бонуса «меняющей жизнь». «Львицы» также заработали по £ 2 тысячи (~149 тысяч рублей) за матч в течение турнира. Это столько же, сколько получала мужская сборная Англии за матчи Евро-2020.

Средняя зарплата в женской Суперлиге — £ 47 тысяч в год (~3,5 миллиона рублей). Однако самые молодые футболистки чемпионата Англии получают всего по £ 20 тысяч в год (около 1,5 миллиона рублей). Звёзды получают больше, например, капитан сборной Англии и защитница «Арсенала» Лия Уильямсон за прошлый год заработала около £ 200 тысяч (~15 миллионов рублей), а Вивианне Мидема, самая высокооплачиваемая футболистка чемпионата Англии, по новому контракту в «Арсенале» будет получать £ 250 тысяч в год (~18 миллионов рублей).

При этом зарплата лучшей футболистки Евро-2022 Бет Мид в «Арсенале», по официальным данным, составляет всего £ 25 тысяч в год (~1,9 миллиона рублей). Однако благодаря спонсорским контрактам с Nike и Mcdonald's её годовой доход увеличивается до £ 410 тысяч.

Бет Мид Фото: Harriet Lander/Getty Images

Почему это очень мало?

Общий призовой фонд женского Евро-2022 составил € 16 млн. Все страны-участницы финального турнира получили выплату в € 600 тысяч и накопительные бонусы: € 100 тысяч за победу на групповом этапе, € 205 тысяч за выход в четвертьфинал, € 320 тысяч за полуфинал, € 420 тысяч за второе место и € 660 тысяч за чемпионство. В общей сложности Англия заработала чуть больше € 2 млн.

♀ € 16 млн — общий призовой фонд Евро-2022. € 2 млн заработала женская сборная Англии за победу в турнире.

♂ € 371 млн — общий призовой фонд Евро-2020. € 34 млн заработала сборная Италии за победу в турнире.

Мужская сборная Италии после победы на Евро-2020 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Несмотря на то что призовые Евро-2022 намного больше, чем были на чемпионате Европы 2017 года, это всё ещё очень мало. К слову, по данным Всемирного экономического форума, миру понадобится 268 лет, чтобы уменьшить гендерный разрыв в зарплатах и экономических возможностях.

В прошлом году мужская сборная Италии заработала € 34 млн за победу на Евро. По £ 300 тысяч получили игроки мужской сборной Англии за выход в финал. За победу на Евро они бы получили по £ 460 тысяч. Сравните с £ 55 тысячами, которые получили футболистки женской команды.

£ 5 млн получила мужская сборная Англии за выход в финал Евро-2020.

£ 1,3 млн получила женская сборная Англии за победу на Евро-2022

Мужская сборная Англии после поражения в финале Евро-2020 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Англичанки за победу на Евро получили лишь 1/6 от той суммы, что получила мужская сборная за поражение в финале. Бонус за победу на Евро-2022 для английских футболисток составил € 65,5 тысячи.

Это столько же, сколько зарабатывает Криштиану Роналду за один день в «Манчестер Юнайтед».

Зарплата Лионеля Месси в «ПСЖ» в год — € 30 млн, в день аргентинец получает более € 82 тысяч.

€ 50 тысяч — зарплата Гарри Кейна в «Тоттенхэме» в день.

Фёдор Смолов в «Динамо» зарабатывает около € 1,5 млн в год, это € 29 тысяч в неделю.

Зарплата Александра Кокорина в «Фиорентине» — € 1,8 млн в год, это € 35 тысяч в неделю.

Самая высокооплачиваемая футболистка чемпионата Франции Мари-Антуанетт Катото из «ПСЖ» по новому контракту будет получать € 50 тысяч в месяц, и это прорыв для женского футбола.

Алессия Руссо, автор одного из самых красивых голов прошедшего Евро, прокомментировала вопрос о деньгах в эфире британского ITV:

«Я думаю, что женский футбол наконец-то получает признание и финансирование. На самом деле, мы не собираемся говорить, что заслуживаем тех же денег, что есть в мужском футболе, поскольку понимаем, как развивалась игра, и реалистично смотрим на мир. Но мы делаем ту же работу. Время идёт, и надеюсь, что и игра будет продолжать расти».