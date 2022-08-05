Пиоли: «Милан» хочет повторить чемпионство
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил летнее трансферное окно и высказался о целях команды на сезон-2022/2023.
«Мы провели отличную трансферную кампанию этим летом, «Милан» хочет повторить чемпионство. Чтобы выиграть один раз – тебе нужен талант, чтобы превратить это в стабильность – требуется характер.
В этом году мотивировать игроков будет проще, чем в прошлом. Мы стали сильнее. Мы будем сражаться за то, чтобы снова выиграть скудетто. Наша цель в Лиге чемпионов – улучшить результаты», – сказал Пиоли в интервью La Gazzetta dello Sport.
Новый сезон Серии А стартует 13 августа. В матче-открытии «Милан» сыграет с «Удинезе» на домашней арене – стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.
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