Кем усилились европейские клубы. Главные трансферы последних дней

Европейские клубы проворачивают одну сделку за другой, и некоторые переходы действительно удивляют. Пример — выбор Сеска Фабрегаса. В этом тексте — самые значимые сделки последних дней.

Если вдруг пропустили трансферы предыдущих недель, то они здесь:

Джанлука Скамакка: «Сассуоло» → «Вест Хэм» (€ 36 млн)

Летом за 23-летним нападающим гонялись представители «ПСЖ» и «Вест Хэма». В какой-то момент Sky Sport Italia сообщил, что итальянец переедет в Париж, однако тогда «Сассуоло» потребовал € 50 млн. Позднее ценник на игрока упал, чем и воспользовался лондонский клуб. В прошлом сезоне высокорослый нападающий (1,95 м) набил приличную статистику в Серии А. Джанлука наколотил 16 голов в 36 матчах, но при этом заработал семь жёлтых карточек. На старте чемпионата редко попадал в основу, однако со временем стал-таки основным. Пресс-служба «Вест Хэма» опубликовала красивый ролик, но допустила ошибку в фамилии — вместо «Скамакка» написали «Скаммака». Пришлось удалять, хотя от насмешек в социальных сетях это клуб не уберегло.

Джанлука Скамакка Фото: whufc.com

Шарль Де Кетеларе: «Брюгге» → «Милан» (€ 32 млн)

21-летний футболист говорит, что был шокирован, узнав об интересе со стороны «Милана». До перехода в топ-клуб Серии А Шарль возглавлял список самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии. В прошлом сезоне Де Кетеларе провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач. Болельщики «Зенита» должны помнить этого игрока — Шарль забил сине-бело-голубым по голу в каждом из двух матчей Лиги чемпионов. Теперь ему предстоит оправдывать доверие руководителей чемпиона Италии.

Ренату Саншеш: «Лилль» → «ПСЖ» (€ 15 млн)

Португальский талант в очередной раз сменил клуб. Пару недель назад президент «Лилля» Оливье Летанг сообщил, что на игрока претендуют два топ-клуба — «ПСЖ» и «Милан». 24-летний футболист сделал выбор в пользу чемпиона Франции. После подписания контракта Ренату подчеркнул, что ему было важно остаться в хорошо знакомой среде Лиги 1. Начало прошлого сезона Саншеш пропустил из-за травмы мениска, а потом отыграл 29 матчей во всех турнирах (один гол, пять ассистов). Ранее португалец уже пробовал свои силы в топ-клубе («Бавария»), но получилось неудачно. Как будет на этот раз?

Ренату Саншеш Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Давид Раум: «Хоффенхайм» → «РБ Лейпциг» (€ 26 млн)

Пример грамотной работы руководства немецкого середняка. Год назад «Хоффенхайм» взял игрока задаром, а теперь продал за € 26 млн. Неплохая прибыль! В прошлом сезоне Раум, играя на левой бровке, забил три мяча и отдал 13 результативных передач. А ещё пробился в состав сборной Германии — летом отыграл четыре матча в Лиге наций (три — в основе). Теперь 24-летний футболист — в команде Доменико Тедеско, которой осенью стартовать в группе Лиги чемпионов.

Карни Чуквуэмека: «Астон Вилла» → «Челси» (€ 17,9 млн)

«Челси» выложил приличную сумму за 18-летнего парня, отыгравшего всего 14 матчей в АПЛ (312 минут). Карни родился на территории Австрии в нигерийской семье, но выступает за молодёжную сборную Англии. В детстве прошёл академию «Нортгемптон Таун» (этот клуб сейчас находится в четвёртом дивизионе), а затем попал в систему «Астон Виллы». В 2021 году завоевал Кубок Англии среди молодёжных команд — в финале его команда обыграла «Ливерпуль». Кроме того, Чуквуэмеку признали лучшим игроком молодёжки «Астон Виллы». Теперь он продолжит карьеру в «Челси», контракт — на шесть лет.

Карни Чуквуэмека Фото: Darren Walsh/Getty Images

Орел Мангала: «Штутгарт» → «Ноттингем Форест» (€ 13 млн)

«Ноттингем» вернулся в АПЛ впервые за 23 года и приобретает одного футболиста за другим. 12 новичков обошлись клубу в € 94,75 млн. Невероятная цифра для команды, не входящей в число топов! Переход Мангала — третий в списке самых дорогих трансферов «Ноттингема» в это окно. Начало прошлого сезона бельгиец пропустил из-за травмы, а потом отыграл 29 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Алексис Бека-Бека: «Локомотив» → «Ницца» (€ 12 млн)

Редкий по нынешним временам случай: легионер уехал из РПЛ не по разрешению ФИФА, а за серьёзные деньги. Француз провёл в России всего один сезон, а «Локомотив» продал его в два раза дороже, чем покупал. Спортивный директор железнодорожников Томас Цорн сообщил «Чемпионату», что клуб может дополнительно получить € 2 млн в виде бонуса плюс 5% от будущей продажи. Интерес к Бека-Бека проявляли ещё два клуба, но конкретика исходила только от «Ниццы». Главный тренер французской команды Люсьен Фавр лично говорил с игроком по телефону.

Габриэль Слонина: «Чикаго Файр» → «Челси» (€ 9,09 млн)

Ещё один 18-летний футболист, подписавший контракт с «Челси». Впрочем, вратарь с причудливой для русского уха фамилией пока останется в США. По условиям аренды Слонина задержится в «Чикаго» до конца 2022 года. Вратаря считают одним из самых многообещающих талантов США. Первый профессиональный контракт с «Чикаго» Слонина подписал в 14 лет. Через три года дебютировал в североамериканской лиге, а теперь пополнил ряды европейского топ-клуба. У Слонины есть польские корни, но от приглашения в сборную этой страны он отказался, поскольку хочет играть за Америку.

Бернд Лено: «Арсенал» → «Фулхэм» (€ 3,6 млн)

Лено потерял место основного вратаря «Арсенала» после перехода Рамсдейла. В прошлом сезоне немец сыграл всего четыре матча в АПЛ. Логично, что Бернд отказался от роли запасного и нашёл себе новую команду. Кстати, очень удобный переход, ведь вратарю даже не придётся менять место жительства — «Фулхэм» тоже базируется в Лондоне. Лено всего 30 лет — вообще не возраст для вратаря. Наверняка он окажет серьёзную помощь вернувшейся в элиту команде.

Каспер Шмейхель: «Лестер» → «Ницца» (€ 1 млн)

Очень непривычно видеть Шмейхеля в форме другого клуба. Последние 11 лет он играл за «Лестер» (более 470 матчей), а всю профессиональную карьеру провёл в Великобритании. 35-летний вратарь признался, что решение об уходе из английского клуба далось ему очень тяжело. Кстати, за «Ниццу» выступает соотечественник и тёзка Шмейхеля — нападающий Дольберг. А ещё французский клуб сыграет в квалификации Лиги конференций, в то время как «Лестер» остался без еврокубков. Шмейхель подписал контракт с новой командой на три года.

Каспер Шмейхель Фото: ogcnice.com

Аарон Рэмси: «Ювентус» → «Ницца» (свободный агент)

«Ницца» серьёзно укрепляет состав к предстоящему сезону. Непонятно, каким образом уговорили Шмейхеля, но то же самое относится и к трансферу Рэмси. В конце июля валлиец расторг контракт с «Ювентусом», а уже через несколько дней подписал договор с французским клубом. В прошлом сезоне он сыграл всего три матча в Серии А, после чего не проходил в состав из-за повреждения. Вторую половину сезона провёл на правах аренды в «Рейнджерс».

Сеск Фабрегас: «Монако» → «Комо» (свободный агент)

Кто удивил, так это Фабрегас. Да, испанцу уже 35 лет, но вряд ли кто-то предполагал, что он уедет в команду второго итальянского дивизиона. В резюме Сеска есть несколько топ-клубов («Арсенал», «Барселона», «Челси»), а теперь его ждёт совершенно новый опыт. Сам Фабрегас после подписания двухлетнего контракта назвал «Комо» одним из самых ярких и амбициозных проектов в футболе. Возможно, уже через год мы увидим эту команду в Серии А, но Сеску и компании придётся очень сильно постараться для этого.

Сеск Фабрегас Фото: comofootball.com

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