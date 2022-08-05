РФС снял статус легионера с игрока «Крыльев Советов» и футболиста «Родины»
Поделиться
Сегодня, 5 августа, состоялось заседание комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение снять статус легионеров с двух футболистов «Крыльев Советов» и «Родины».
«1. Удовлетворить заявление футболиста ФК «Родина» (Москва) Михаила Бакушкина (30.07.2003 г.р.) и признать отсутствие статуса «легионер» у футболиста.
2. Удовлетворить заявление ФК «Крылья Советов» (Самара) и признать отсутствие статуса «легионер» у футболиста Никиты Константинова (13.01.2004 г.р.)», — приводит текст решения официальный сайт Российского футбольного союза.
Напомним, завтра, 6 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Матчем-открытием тура станет противостояние «Урала» и «Спартака».
Комментарии
- 5 августа 2022
-
14:18
-
14:15
-
13:59
-
13:44
-
13:35
-
13:28
-
13:15
-
13:14
-
13:05
-
13:04
-
13:00
-
12:46
-
12:38
-
12:31
-
12:19
-
12:13
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:54
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:09
-
11:07
-
11:06
-
10:47
-
10:37
-
10:33
-
10:13
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:33
Партнерский контент