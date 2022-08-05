РФС снял статус легионера с игрока «Крыльев Советов» и футболиста «Родины»

Сегодня, 5 августа, состоялось заседание комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение снять статус легионеров с двух футболистов «Крыльев Советов» и «Родины».

«1. Удовлетворить заявление футболиста ФК «Родина» (Москва) Михаила Бакушкина (30.07.2003 г.р.) и признать отсутствие статуса «легионер» у футболиста.



2. Удовлетворить заявление ФК «Крылья Советов» (Самара) и признать отсутствие статуса «легионер» у футболиста Никиты Константинова (13.01.2004 г.р.)», — приводит текст решения официальный сайт Российского футбольного союза.

Напомним, завтра, 6 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Матчем-открытием тура станет противостояние «Урала» и «Спартака».