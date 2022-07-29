ЦСКА взял легионеров, игрок сборной уехал в Европу. Трансферы недели в России

За последние дни клубы РПЛ совершили несколько значимых сделок. Так, к примеру, ЦСКА укрепил состав легионерами, «Динамо» купило центрального защитника, а «Локомотив» взял Ивана Игнатьева. А Магомед Оздоев наконец-то определился с новым клубом. Рассказываем о последних переходах в России.

С трансферами предыдущих недель можно ознакомиться здесь:

Виктор Мендес: «Унион Эспаньола» → ЦСКА (€ 2,5 млн)

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в социальных сетях ролик, намекнув на четыре трансфера. Чуть позже армейцы объявили о первом переходе — состав команды пополнил полузащитник Виктор Мендес. Воспитанник «Унион Эспаньолы» был капитаном и самым дорогим футболистом клуба. Кандидат в сборную Чили, за которую дебютировал в декабре 2021 года и отыграл три матча. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов неоднократно говорил о необходимом укреплении состава, и теперь вслед за сербом Гайичем руководство приобрело 22-летнего южноамериканца. После подписания контракта Мендес заявил, что приехал в ЦСКА, чтобы стать чемпионом.

Саша Зделар: «Партизан» → ЦСКА (€ 500 тыс.)

Бывший капитан «Партизана» подписал контракт на три года с возможностью дальнейшего продления. Таким образом, ЦСКА оформил второй трансфер после публикации ролика в соцсетях. Зделар — чемпион мира среди молодёжных сборных, этот титул сербская команда завоевала в 2015 году. В этом сезоне он уже отыграл три матча за «Партизан» и заработал одну жёлтую карточку.

Саша Зделар Фото: vk.com/pfc_cska

Кстати, в резюме Зделара три игры в составе сборной Сербии. Дважды он выходил на поле в матчах с российской командой, но провёл в сумме всего две минуты.

Магомед Оздоев: «Зенит» → «Фатих Карагюмрюк» (свободный агент)

Одним свободным агентом меньше. Оздоев объявил об уходе из «Зенита» ещё в мае — это было сделано в связи с истечением срока контракта. 16 июля Магомед посетил матч ЦСКА — «Урал» (2:0) и следил за ним из ложи екатеринбургского клуба. Позднее стало известно, что руководители уральского клуба просто пригласили его посмотреть футбол. Сам Оздоев заявил, что для него в приоритете переход в европейский клуб. Теперь россиянин сыграет в Турции под руководством чемпиона мира Андреа Пирло. Оздоев подписал контракт на два года — об этом «Чемпионату» сообщил владелец клуба. Ждём, когда новую команду найдёт Артём Дзюба.

Себастьян Шиманьски: «Динамо» → «Фейеноорд» (аренда)

Поляк ещё в мае после финала Кубка России написал, что провёл последний матч за «Динамо». Учитывая политическую обстановку, никто не сомневался, что Шиманьски уйдёт в другой клуб. У «Фейеноорда» есть опция выкупа за € 10 млн, сумма может вырасти за счёт разнообразных бонусов. Гендиректор «Динамо» Сергей Пивоваров сказал «Чемпионату», что условия сделки устроили московский клуб. В сезоне-2021/2022 Шиманьски забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач в 27 матчах РПЛ.

Роберто Фернандес: «Гуарани» → «Динамо» (€ 3 млн)

Бело-голубым нужен был новый центральный защитник. В межсезонье команду покинули Роман Евгеньев, Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна. После перехода Фернандес назвал «Динамо» солидным клубом и отметил инфраструктуру. А главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович заявил, что они уже давно следили за 22-летним парагвайцем.

Роберто Фернандес Фото: fcdm.ru

Любопытно, что сам Фернандес перед переездом в Россию советовался с Бальбуэной, который ранее приостановил контракт. В прошлом сезоне Роберто принял участие в 20 матчах и забил один мяч.

Филип Дагерстоль: «Химки» → «Лех» (аренда)

Ещё один легионер, покинувший Россию после приостановки контракта. Швед пополнил состав «Химок» в январе 2021 года, а уже через 14 месяцев покинул команду благодаря разрешению от ФИФА. Концовку сезона Дагерстоль провёл на родине, после чего отказался от возвращения в Россию.

Филип Дагерстоль Фото: lechpoznan.pl

25-летний футболист приостановил контракт до июня 2023 года, а затем подписал договор с «Лехом» на один сезон. В польском клубе у защитника будет возможность сыграть в еврокубках.

Кристиян Бистрович: ЦСКА → «Лечче» (аренда)

В начале июля появилась информация, что Бистрович получил травму и улетел на лечение в Хорватию. Об этом сообщала пресс-служба армейцев. А позднее агент футболиста заявил, что тот не приостановит контракт с ЦСКА. В итоге московский клуб согласовал переход 24-летнего игрока в «Лечче». Итальянская команда арендовала Бистровича на один сезон с правом дальнейшего выкупа. В прошлом сезоне Кристиян отыграл 28 матчей (20 — в составе «Фатих Карагюмрюк»), забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Иван Игнатьев: «Рубин» → «Локомотив» (свободный агент)

Нападающий предпринимает очередную попытку перезагрузить карьеру. В прошлом сезоне Иван поиграл и за «Рубин», и за «Крылья Советов», но без особого успеха. Один гол в 14 матчах РПЛ — не та статистика, которую хотят видеть от форварда. В июне Игнатьев договорился о расторжении контракта с «Рубином», а через месяц заключил договор с «Локомотивом».

Иван Игнатьев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер железнодорожников Йозеф Циннбауэр отметил, что Иван был топ-игроком в юношестве. Всё бы ничего, да Игнатьеву уже 23 года, а на взрослом уровне у него пока получается не очень. Иван уже дебютировал за «Локо», получив семь минут в игре с «Ростовом».

Кирилл Кравцов: «Зенит» → «Сочи» (€ 835 тыс.)

Воспитанник академии «Зенита» продолжит карьеру на юге России. У петербургского клуба есть право приоритетного выкупа 20-летнего футболиста. В прошлом сезоне Кравцов играл не только за «Зенит», но и за «Нижний Новгород» (на правах аренды). Провёл 28 матчей, набрал 4 (2+2) очка по системе «гол плюс пас».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал Кравцова твёрдым футболистом игровой обоймы команды. По словам специалиста, клуб отпустил Кирилла, поскольку тот желает получать больше практики.

Другие трансферы

Полузащитник Игорь Горбунов сменил «Пари НН» на «Рубин». 27-летний футболист перебрался в Казань на правах свободного агента. Следующий сезон проведёт в Первой лиге.

«Сочи» купил у «Крыльев Советов» 18-летнего полузащитника Александра Коваленко. Сумма сделки — € 600 тыс. По условиям договора, ближайший сезон футболист проведёт в Самаре на правах аренды.

Воспитанник «Динамо» Андрей Мазурин продолжит карьеру в «Алании». Клуб Первой лиги арендовал 20-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.