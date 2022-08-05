В «Химках» отреагировали на информацию об интересе загребского «Динамо» к Гбане
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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе к опорному полузащитнику команды Роману Мори Гбане со стороны загребского «Динамо».
«Гбане находится у нас на правах аренды. У «Химок» есть право выкупа — это не 200 тысяч евро. Думаю, в октябре мы определимся, будем выкупать Гбане или нет.
Я ничего не слышал про интерес к Гбане со стороны загребского «Динамо». Никто к нам не обращался. Рассмотрим ли мы предложение, если оно поступит? Пусть сначала поступит предложение, тогда и будем думать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Права на Гбане принадлежат хорватскому клубу «Бийело Брдо», 21-летний игрок перешёл в «Химки» этим летом.
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