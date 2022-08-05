Игрок «Мальмё» пропустил собственную свадьбу из-за клуба. Женихом стал его брат

Нападающий шведского «Мальмё» Мохамед Турай был вынужден пропустить собственную свадьбу из-за просьбы клуба присоединиться к команде раньше. 27-летний форвард присоединился к «Мальмё» в конце июля, и в шведском клубе хотели, чтобы Турай приехал к своим одноклубникам. Мохамед не мог находиться в двух местах одновременно, поэтому вместо него на его свадьбе женихом был его брат.
«Сегодня я женился на своей возлюбленной. Теперь она моя жена и мой лучший друг. Какой удивительный человек и какое счастье! Мне не терпится начать наслаждаться жизнью вместе с тобой», — написал Турай в день свадьбы.
Позднее он признался, что снимки были сделаны заранее.
«Мы сделали снимки заранее. Так что похоже, что я был там, когда меня там не было. Мой брат представлял меня на свадьбе. Cейчас я постараюсь отправить cвою жену в Мальмё, чтобы она могла быть ближе ко мне. Она будет жить здесь со мной», — сказал Мохамед.
- 5 августа 2022
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