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«Рома» объявила о подписании полузащитника «ПСЖ» Вейналдума

«Рома» объявила о подписании полузащитника «ПСЖ» Вейналдума
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«Рома» объявила о подписании 31-летнего полузащитника «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдума. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Футболист перешёл в итальянскую команду на правах аренды с опцией выкупа. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Решение Жоржиньо перейти в «Рому» — ещё один пример того, как игрок высочайшего уровня проявляет доверие клубу и вкладывает всю энергию для обеспечения положительного результата переговоров. Мы в восторге от его приезда.

Вейналдум обладает теми качествами, которые ещё больше повысят конкурентоспособность нашей команды. Он лидер от природы, благодаря которому стал капитаном одной из лучших сборных в мире», — сказал генеральный менеджер итальянского клуба Тьягу Пинту.

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