«ПСЖ» будет платить 40 процентов оклада Вейналдума «Роме»

Хавбек «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум близок к переходу в «Рому», сообщает известный журналист Николо Скира.
Как отмечает источник, римская команда возьмёт в аренду защитника парижан и сборной Нидерландов с обязательным выкупом, если футболист сыграет в более чем 50 % поединках сезона, а также при условии, что итальянский клуб сможет пробиться в Лигу чемпионов. При этом действующие чемпионы Лиги 1 будут выплачивать 40 % зарплаты полузащитника в сезоне-2022/23.
Напомним, Вейналдум стал футболистом «ПСЖ» прошлым летом, перейдя из «Ливерпуля» на правах свободного агента. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в € 18 млн. За французскую команду в минувшем сезоне он провёл 38 встреч во всех соревнованиях, забил три гола и сделал 3 результативные передачи.
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