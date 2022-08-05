Артета объяснил, почему 23-летний Эдегор стал капитаном «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал причину, по которой полузащитник Мартин Эдегор стал капитаном команды.
«Он не тот, кто будет кричать или командовать с огромным количеством жестов, но Мартин — прирождённый лидер», — приводит слова Артеты Sky Sports.
23-летний Эдегор перешёл в «Арсенал» на правах аренды из мадридского «Реала» в январе 2021 года за € 2 млн. Спустя полгода «канониры» выкупили его трансфер за € 35 млн, подписав с футболистом контракт до 2025 года. В 60 матчах за команду Эдегор забил девять голов и отдал семь результативных передач.
В 2014 году Эдегор дебютировал в составе сборной Норвегии и с тех пор принял участие в 43 матчах (два гола, восемь голевых передач). Мартин также является капитаном в сборной.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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