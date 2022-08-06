Экс-игрок «Урала» и «Краснодара» Стефан Страндберг перешёл в норвежский клуб

Бывший защитник «Краснодара» и «Урала» Стефан Страндберг стал игроком «Волеренги», сообщает пресс-служба норвежского клуба.



Соглашение 32-летнего футболиста с «Волеренгой» рассчитано до конца 2024 года. Страндберг перешёл в скандинавскую команду на правах свободного агента.



Ранее Страндберг уже выступал за «Волеренгу» с 2009 по 2012 год. В России защитник известен по выступлениям за «Краснодар» и «Урал». В прошлом сезоне Страндберг выступал за «Салернитану». Футболист принял участие в 11 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. С 2013 года Страндберг вызывается в национальную команду Норвегии. Также защитник выступал за «Русенборг», «Ганновер», «Трапани» и другие команды.

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