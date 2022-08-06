«Эвертон» объявил о переходе близняшек Хольмгор из сборной Дании

Футболистки сборной Дании Сара и Карен Хольмгор заключили контракты с «Эвертоном», сообщается на официальном сайте английской команды. Соглашения сестёр-близняшек в «Эвертоном» рассчитаны до конца июня 2024 года.



«Они были в моём трансферном списке с первого дня. Я работал с Сарой и Карен в «Фортуне». Они — две самые многообещающие футболистки из Дании. Мне очень нравится их видение игры. Это боевые футболистки, которые отлично понимают друг друга. Мы смогли заключить отличные контракты», — отметил тренер женской команды «Эвертона» Брайан Сёренсен.



Напомним, Сара и Карен Хольмгор выступали за национальную команду Дании на прошедшем чемпионате Европы — 2022. Победителем турнира стала женская сборная Англии.

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