Лучшая футболистка чемпионата Европы — 2022 Бет Мид отпраздновала титул в McDonald's

Форвард сборной Англии Бет Мид, которая была признана лучшим игроком женского чемпионата Европы – 2022, отпраздновала титул в McDonald's.

Фото Мид с пакетами из популярной сети фастфуда опубликовала подруга Бет по команде, капитан сборной Англии Лия Уильямсон. «Что может быть более заслуженным, не правда ли?» — шутливо подписала снимок Лия.

Фото: из личного архива Лии Уильямсон

Напомним, 31 июля сборная Англии в финале домашнего женского Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1. Мид была признана лучшим игроком турнира. Она приняла участие в шести матчах: забила шесть мячей и сделала четыре результативные передачи. При этом англичанка повторила рекорд по количеству голов за один ЧЕ.

Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками