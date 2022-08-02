Лучшая футболистка чемпионата Европы — 2022 Бет Мид отпраздновала титул в McDonald's

Форвард сборной Англии Бет Мид, которая была признана лучшим игроком женского чемпионата Европы – 2022, отпраздновала титул в McDonald's.
Фото Мид с пакетами из популярной сети фастфуда опубликовала подруга Бет по команде, капитан сборной Англии Лия Уильямсон. «Что может быть более заслуженным, не правда ли?» — шутливо подписала снимок Лия.
Фото: из личного архива Лии Уильямсон
Напомним, 31 июля сборная Англии в финале домашнего женского Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1. Мид была признана лучшим игроком турнира. Она приняла участие в шести матчах: забила шесть мячей и сделала четыре результативные передачи. При этом англичанка повторила рекорд по количеству голов за один ЧЕ.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками
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