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«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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Мостовой: «Краснодар» и «Локомотив» сейчас показывают несолидный футбол, носятся на поле

Мостовой: «Краснодар» и «Локомотив» сейчас показывают несолидный футбол, носятся на поле
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

«Думаю, что в матче «Краснодар» — «Локомотив» будет ничья. Краснодарцы катают мяч туда-сюда, потому что там играют молодые и ещё неопытные ребята. Когда они играют, моментов пятнадцать бывает, что у тех, что у других ворот. Обе команды сейчас показывают несолидный, немножко детский футбол. «Локомотив» под покровительством немцев так и не будет ничего показывать, а в «Краснодаре» сейчас большие перемены. Обе команды носятся на поле, поэтому мы видим большое количество мячей и моментов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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