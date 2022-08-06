«Спартак» уверенно обыграл «Урал» в матче 4-го тура РПЛ

Сегодня, 6 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимал на своём поле московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).
«Спартак» открыл счёт на 27-й минуте матча. Александр Соболев совершил потрясающий сольный проход и отдал передачу в центр штрафной площади на Квинси Промеса. Нидерландец переиграл вратаря «Урала» и вывел «Спартак» вперёд (1:0). На 44-й минуте команда Гильермо Абаскаля удвоила своё преимущество. Голом отметился Михаил Игнатов, который вышел на замену вместо травмированного Виктора Мозеса. В роли ассистента вновь выступил Александр Соболев.
Стоит отметить, что «Спартак» нанёс 26 ударов по воротам соперника (10 в створ) за матч. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу красно-белых.
«Спартак» набрал 10 очков в четырёх матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У «Зенита» (7) и ЦСКА (7) – по матчу в запасе. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.
- 6 августа 2022
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