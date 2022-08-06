Никита Баженов оценил победу «Спартака» в матче с «Уралом»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых в матче 4-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (2:0).
«Очень уверенная победа «Спартака» над «Уралом». Вообще не дали шансов. Один из лучших матчей провёл «Спартак» в обороне. Может быть, «Урал» хотел что-то создать, но «Спартак» своими грамотными страховками, перемещениями, хорошим физическим состоянием не дал ничего создать.
В обратную сторону «Спартак» создал какое-то неимоверное количество моментов, из которых забили два, — так бывает. Очень уверенно вышли: с настроем, с напором. Я ожидал более сложного матча для «Спартака». Однако они включились с первой минуты и могли больше забивать», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 августа 2022
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