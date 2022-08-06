«Унион» обыграл «Герту» Сандро Шварца в берлинском дерби

Сегодня, 6 августа, в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» в берлинском дерби принимал «Герту». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Унион» открыл счёт на 31-й минуте матча. Форвард сборной США Теозон-Жордан Сибачо отличился с передачи с Шеральдо Бекера. На 50-й минуте «Унион» удвоил преимущество. Мяч на счету ранее ассистировавшего Шеральдо Бекера, голевой пас отдал полузащитник Яник Хаберер. Автор третьего гола «Униона» на 54-й минуте — защитник Робин Кнохе, ассистент — австрийский полузащитник команды Кристофер Триммель. Единственный мяч «Герты» был забит на 85-й минуте. С передачи вышедшего на замену Стевана Йоветича отличился бельгийский форвард Доди Лукебакио.
Главным тренером «Герты» является немецкий специалист Сандро Шварц, который в прошлом сезоне привёл московское «Динамо» к бронзе в чемпионате России и финалу Кубка страны.
- 6 августа 2022
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