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«Унион» обыграл «Герту» Сандро Шварца в берлинском дерби

«Унион» обыграл «Герту» Сандро Шварца в берлинском дерби
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Сегодня, 6 августа, в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» в берлинском дерби принимал «Герту». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Унион» открыл счёт на 31-й минуте матча. Форвард сборной США Теозон-Жордан Сибачо отличился с передачи с Шеральдо Бекера. На 50-й минуте «Унион» удвоил преимущество. Мяч на счету ранее ассистировавшего Шеральдо Бекера, голевой пас отдал полузащитник Яник Хаберер. Автор третьего гола «Униона» на 54-й минуте — защитник Робин Кнохе, ассистент — австрийский полузащитник команды Кристофер Триммель. Единственный мяч «Герты» был забит на 85-й минуте. С передачи вышедшего на замену Стевана Йоветича отличился бельгийский форвард Доди Лукебакио.

Главным тренером «Герты» является немецкий специалист Сандро Шварц, который в прошлом сезоне привёл московское «Динамо» к бронзе в чемпионате России и финалу Кубка страны.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
06 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
3 : 1
Герта
Берлин
1:0 Сибачо – 31'   2:0 Бекер – 50'   3:0 Кнохе – 54'   3:1 Лукебакио – 85'
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