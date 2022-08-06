«Монако» без Головина обыграл «Страсбург» в первом туре Лиги 1

Сегодня, 6 августа, в матче 1-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Страсбург» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Полузащитник «Монако» россиянин Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации — перебора жёлтых карточек в прошлом сезоне.



«Монако» открыл счёт на 43-й минуте матча. Сенегальский форвард Крепин Дьятта отличился с передачи центрального защитника Акселя Дисаси. На 52-й минуте «Монако» удвоил преимущество. Мяч на счету французского полузащитника Софьяна Диопа. Единственный мяч «Страсбурга» был забит на 65-й минуте, отличился сенегальский нападающий Хабиб Диалло. «Страсбург» мог сравнять счёт, но гол Диалло в добавленное ко второму тайму время был отменён по решению VAR.