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Головин объяснил, чего не хватило «Монако» для победы в 1-м матче с ПСВ в квалификации ЛЧ

Головин объяснил, чего не хватило «Монако» для победы в 1-м матче с ПСВ в квалификации ЛЧ
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с ПСВ (1:1).

«Понятно, что итоги подводить рано, всё будет решаться в ответном матче. Что касается этой встречи, то в целом мы играли с преимуществом. Возможно, не хватало явных моментов, остроты в атаке, но давление на ворота соперника было.

На гол мы в любом случае наиграли, а на последних минутах могли вырвать и победу, однако мяч попал в штангу. Не будем забегать вперёд и загадывать, нужно просто сыграть в свою силу во втором матче, и всё должно быть нормально», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ответная встреча эйндховенского ПСВ с «Монако» состоится 9 августа в Нидерландах.

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