Головин объяснил, чего не хватило «Монако» для победы в 1-м матче с ПСВ в квалификации ЛЧ

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с ПСВ (1:1).
«Понятно, что итоги подводить рано, всё будет решаться в ответном матче. Что касается этой встречи, то в целом мы играли с преимуществом. Возможно, не хватало явных моментов, остроты в атаке, но давление на ворота соперника было.
На гол мы в любом случае наиграли, а на последних минутах могли вырвать и победу, однако мяч попал в штангу. Не будем забегать вперёд и загадывать, нужно просто сыграть в свою силу во втором матче, и всё должно быть нормально», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ответная встреча эйндховенского ПСВ с «Монако» состоится 9 августа в Нидерландах.
- 3 августа 2022
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