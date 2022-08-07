Терюшков ответил, за счёт чего «Химки» занимают четвёртое место после четырёх туров в РПЛ
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (3:1) высказался о сильных сторонах подмосковной команды.
«Состав у нас боевитый и мастеровитый. Мы собрали очень неплохую команду и провели хорошую трансферную политику. Сейчас уже Илья Кухарчук входит, у нас был травмированный капитан Дмитрий Тихий, наблюдал вместе с нами с лавки. Дальше будет только прибавлять. Хотелось бы закрепиться в верхней части турнирной таблицы», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.
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