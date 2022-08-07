Гарри Магуайр: защита «Манчестер Юнайтед» не была на одной волне в матче с «Брайтоном»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал результат матча первого тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2).
«Нам нужно разобраться со всем, иначе подобное будет продолжаться. Первый гол был серьёзным ударом для всей команды. Здорово, что у нас есть Лисандро Мартинес. Он привнёс конкуренцию за место в центре обороны. Но мы мало играли вместе, поэтому защита не была на одной волне в этом матче. Партнёрство центральных защитников выстраивается со временем. Уверен, мы станем намного лучше и сможем оставлять наши ворота в неприкосновенности», — приводит слова Магуайра Sky Sports.
По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Действующий чемпион страны — «Манчестер Сити».
- 7 августа 2022
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