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Гарри Магуайр: защита «Манчестер Юнайтед» не была на одной волне в матче с «Брайтоном»

Гарри Магуайр: защита «Манчестер Юнайтед» не была на одной волне в матче с «Брайтоном»
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Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал результат матча первого тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2).

«Нам нужно разобраться со всем, иначе подобное будет продолжаться. Первый гол был серьёзным ударом для всей команды. Здорово, что у нас есть Лисандро Мартинес. Он привнёс конкуренцию за место в центре обороны. Но мы мало играли вместе, поэтому защита не была на одной волне в этом матче. Партнёрство центральных защитников выстраивается со временем. Уверен, мы станем намного лучше и сможем оставлять наши ворота в неприкосновенности», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Действующий чемпион страны — «Манчестер Сити».

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