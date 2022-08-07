Гвардиола: Холанд собирается стать следующим Анри или Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче первого тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0), а также высказался об игре форварда Эрлинга Холанда.



«Это было отличное выступление. То, что не удалось в матче с «Ливерпулем», мы сделали сейчас. Что касается Эрлинга, у меня не было никаких сомнений, что этот парень, который забивал голы с самого рождения, продолжит делать это здесь. Кайл Уолкер также был сегодня великолепен, я хочу похвалить его, как и всю команду.



Холанд наделяет нас своими качествами. Мы не собираемся сильно меняться, мы адаптируемся. Надеюсь, мы сможем дать ему возможность забивать ещё больше. Конечно, Эрлинг талантлив, но неделю назад, когда он упустил свой шанс забить в матче с «Ливерпулем», люди стали называть его неудачником и говорили, что он не сможет адаптироваться к АПЛ. Теперь он собирается стать следующим Анри или Роналду. Но нужно время. Это первая игра для него в АПЛ, впереди — долгая карьера», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.