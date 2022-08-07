Борис Игнатьев: «Торпедо» ищет себя в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев дал комментарий после поражение команды от «Химок» со счётом 3:1.



«Не думал, что матч закончится такой победой «Химок». Сначала инициативой владела подмосковная команда, но потом всё изменилось в другую сторону. «Торпедо» стало вести игру, владеть мячом и не давало сопернику создавать какие-то моменты для взятия ворот. Но не хватило концентрации в каких-то моментах, которые привели к потере очков.



«Торпедо» ищет себя в РПЛ, для многих это новая лига, хотя у них есть и опытные игроки. Поэтому Бородюк сегодня поставил Смольникова, Лебеденко, Рязанцева в основной состав – они с футболом такого уровня знакомы лучше, чем многие другие торпедовцы. «Торпедо» меняется в лучшую сторону, уже можно понять, что им хватает, а чего недостаёт», – сказал Игнатьев в интервью Metaratings.