Литвинов — о Промесе: звезда «Спартака» молодому игроку отдал штрафной. У нас команда

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о том, что они с нападающим Квинси Промесом исполняют штрафные удары в команде.



«Промес не жадничает, вы же видели. Звезда «Спартака» спокойно молодому игроку отдал штрафной. Я благодарен ему. Это говорит о том, что у нас команда.



Результативность «Спартака» ни о чём не говорит. Надо просто продолжать в том же духе и не думать, что сезон заканчивается сейчас. Нужно продолжать работать дальше», — приводит слова Литвинова Sport24.



Напомним, «Спартак» в четырёх матчах набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Аналогичные показатели у лидера соревнований — московского ЦСКА. Действующим чемпионом страны является «Зенит».