Квинси Промес рассказал, что для него значит 10-й номер в «Спартаке»
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30-летний нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, что для него значит 10-й номер.
«Я уже получал этот номер во время своего первого периода в «Спартаке». Сначала также был 24-м, а потом 10-м. Теперь история повторилась. С десяткой я многого здесь добился. Так что это особенный номер для меня. Он настраивает меня правильным образом, дарит приятные воспоминания. Очень рад, что он снова у меня», — сказал Промес в интервью пресс-службе московского «Спартака», опубликованном на YouTube-канале.
В текущем сезоне Квинси принял участие в четырёх встречах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.
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