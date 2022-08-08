Хави – о будущем де Йонга в «Барселоне»: до 31 августа случиться может всякое

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о будущем в каталонском клубе 25-летнего нидерландского полузащитника Френки де Йонга, интерес к которому активно проявлял английский «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, что будет с Френки де Йонгом. До 31 августа может случиться всякое…Он знает, что я думаю о нём и в чём нуждается клуб. Конечно, я на него рассчитываю, он отличный игрок», — цитирует Хави Football Espana.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Де Йонг чудом не забил в пустые ворота.

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