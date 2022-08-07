«Челси» сделает предложение по Френки де Йонгу лишь в одном случае

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга и уже связывался с руководством испанской команды. Однако английский клуб не собирается делать предложение по 25-летнему футболисту, пока он твердо не решит уйти из «Барселоны». Руководство синих не хочет тратить время на переговоры, которые точно ничем не закончатся. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Барселона», публично заявляющая о желании сохранить де Йонга, хотела бы продать футболиста, чтобы освободить зарплатную ведомость и заработать неплохую сумму на продаже своего игрока. Однако позиция де Йонга остаётся прежней — он не не намерен уходить из «Барселоны».

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик: