Брат Арнаутовича – об интересе «МЮ» к Марко: правда, что есть предложение от топ-клуба

Даниэль Арнаутович, брат 33-летнего австрийского нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, высказался о появившихся слухах о том, что его родственнику поступило предложение о переходе в английский «Манчестер Юнайтед».

«Это правда, что есть предложение от известного клуба… Я связался с «Болоньей», чтобы узнать, можно ли реализовать этот переход», — цитирует Даниэля Kurier.

Напомним, ранее австрийский форвард уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и Вест Хэм Юнайтед». Прошлый сезон игрок провёл в «Болонье». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн.



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