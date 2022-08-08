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Брат Арнаутовича – об интересе «МЮ» к Марко: правда, что есть предложение от топ-клуба

Брат Арнаутовича – об интересе «МЮ» к Марко: правда, что есть предложение от топ-клуба
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Даниэль Арнаутович, брат 33-летнего австрийского нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, высказался о появившихся слухах о том, что его родственнику поступило предложение о переходе в английский «Манчестер Юнайтед».

«Это правда, что есть предложение от известного клуба… Я связался с «Болоньей», чтобы узнать, можно ли реализовать этот переход», — цитирует Даниэля Kurier.

Напомним, ранее австрийский форвард уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и Вест Хэм Юнайтед». Прошлый сезон игрок провёл в «Болонье». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ».

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