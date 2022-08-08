Вратарь Адамов: могло показаться, что для «Сочи» игра с «Пари НН» складывалась легко

Вратарь «Сочи» Денис Адамов прокомментировал победу команды над «Пари НН» (2:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Эмоции самые положительные, потому что удалось выиграть. Со стороны могло показаться, что игра складывалась для «Сочи» легко, но на самом деле было тяжеловато и была неприятная погода, из-за которой возникали трудности.
Обидно пропустить гол в концовке? Нет, я в норме. Главное — победа, остальное — личное. Есть три очка, двигаемся дальше.
Душновато было? Мне это не мешало, но пацанам, которые всю игру бегали, это мешало», — сказал Адамов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Сочи».
«Сочи» с девятью очками занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место. 24-летний Адамов играет за сочинскую команду с 2021 года.
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ. Видеоролик:
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