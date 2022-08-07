Видеообзор победы «Сочи» над «Пари НН» в матче 4-го тура РПЛ

Сегодня, 7 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи местная одноимённая команда играла с клубом «Пари Нижний Новгород» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Сочи».

Хозяева открыли счёт на 33-й минуте матча – отличился эквадорский нападающий Кристиан Нобоа, реализовавший назначенный после проверки VAR 11-метровый удар. Через пять минут российский полузащитник Артур Юсупов укрепил преимущество своей команды, забив с передачи Сергея Терехова. Во втором тайме «Пари НН» смог сократить отставание благодаря голу Иброхимхалила Юлдошева после навеса на 83-й минуте, но «Сочи» удержал итоговый счёт – 2:1.



В следующем туре «Пари НН» дома примет «Ростов», встреча пройдёт 14 августа, начало — в 17:30 мск. «Сочи» отправится в гости к московскому «Спартаку». Игра также состоится 14 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.