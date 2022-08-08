Андрей Тихонов — о травме Мозеса: в «Спартаке» есть Зиньковский. Для чего его брали?

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на травму полузащитника команды Виктора Мозеса.

«Конечно, Мозес — это серьёзная кадровая потеря. Однако есть Зиньковский и Игнатов. Потеря серьёзная. Есть Зиньковский. Для чего его брали? Есть шанс закрепиться», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

31-летний Мозес покинул поле на 33-й минуте матча с «Уралом» (2:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обследование выявило у Виктора повреждение ахиллова сухожилия. Мозес перенесёт операцию и пропустит около шести месяцев. Таким образом, он точно не сыграет в 2022 году и должен восстановиться к весенней части сезона.

Мозес покидает стадион на костылях. Видеоролик: