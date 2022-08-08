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Каррера назвал травму Виктора Мозеса серьёзной потерей для «Спартака»

Каррера назвал травму Виктора Мозеса серьёзной потерей для «Спартака»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике команды Викторе Мозесе. Нигерийский игрок выбыл из-за травмы на срок до полугода и перенесёт операцию.

«Травма Виктора Мозеса — серьёзная потеря для «Спартака». Мне жаль, что так случилось. Виктор был ключевым игроком», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

31-летний Мозес покинул поле на 33-й минуте матча с «Уралом» (2:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обследование выявило у Виктора повреждение ахиллова сухожилия. Мозес перенесёт операцию и пропустит около шести месяцев. Таким образом, он точно не сыграет в 2022 году и должен восстановиться к весенней части сезона.

Мозес покидает стадион на костылях. Видеоролик:

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