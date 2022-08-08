«Ювентус» готов отдать за Паредеса € 15 млн, «ПСЖ» взял его у «Зенита» за € 40 млн

Французский «ПСЖ» готов расстаться с полузащитником Леандро Паредесом за € 20–25 млн. «Ювентус» готов заплатить за футболиста € 15 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
28-летний Паредес — воспитанник «Боки Хуниорс». Позднее он выступал за «Кьево», «Эмполи» и «Рому», а летом 2017 года перешёл в «Зенит» из Санкт-Петербурга. За российскую команду полузащитник в 61 матче забил 10 голов и отдал 16 результативных передач (выиграл чемпионат России), а в январе 2019-го перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024-м.
Паредес — игрок сборной Аргентины. Дебютировав за команду пять лет назад, он успел отметиться в футболке национальной сборной четырьмя голами и пятью результативными передачами в 44 матчах.
Ди Мария, Паредес и Ло Чельсо прыгают на искусственного слона. Видеоролик:
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