Паредес близок к продолжению карьеры в Серии А

Хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить профессиональную карьеру в итальянском чемпионате.
По информации авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, полузащитник парижан и сборной Аргентины смог согласовать условия личного соглашения с одним из грандов Серии А и всего европейского футбола – туринским «Ювентусом».
Ранее стало известно о том, что парижская команды готова расстаться с футболистом за € 20 млн. Клуб из Турина планирует взять Леандро в аренду с обязательным выкупом летом 2023 года.
28-летний Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Леандро ранее уже выступал в чемпионате Италии за «Эмполи» и «Рому», а с июля 2017 по январь 2019 года успел поиграть и за питерский «Зенит», с которым стал чемпионом России. Команда с берегов Невы продала игрока в «ПСЖ» за € 40 млн.
В сезоне-2021/2022 Паредес в 22 играх во всех соревнованиях забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт между сторонами истекает в 2024 году. На счету аргентинца также 44 поединка в составе его национальной сборной.
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