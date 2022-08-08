Тренер 2DROTS: договариваемся с «Ареной Химки» о проведении матча Кубка на их стадионе

Главный тренер команды футбольной Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о выборе стадиона для проведения матча команды в Кубке России.

«Мы сейчас находимся на сборах. У нас договариваются руководители с «Фонбет». У нас было несколько вариантов, но окончательного решения не было. «Арена Химки» была, однако окончательного решения мы не принимали.



Что касается альтернативы, то мы хотели «ВЭБ Арену», на которой играет ЦСКА. Но там была большая сумма — около 6,5 млн. Из-за одной игры тратить столько денег нет смысла. Не знаю, каким будет окончательное решение, но приоритет — «Арена Химки». Нам надо тренироваться и играть на зелёном поле, а мы пока тренируемся на искусственном. Надо привыкать ребятам», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.