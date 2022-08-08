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Тульский «Арсенал» в меньшинстве проиграл «Балтике» в выездном матче Первой лиги

Тульский «Арсенал» в меньшинстве проиграл «Балтике» в выездном матче Первой лиги
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В матче четвёртого тура Первой лиги калининградская «Балтика» принимала тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Калининград» в Калининграде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 50-й минуте встречи нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко получил прямую красную карточку и был удалён с поля. На 75-й минуте счёт открыл полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев.

Калининградская «Балтика» набрала семь очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Тульский «Арсенал» (7) — на пятом месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ» (10). В следующем туре Первой лиги «Балтика» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», а «Арсенал» примет махачкалинское «Динамо».

Первая лига. 4-й тур
08 августа 2022, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Лазарев – 75'
Удаления: нет / Панченко – 50'
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