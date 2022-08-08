Тульский «Арсенал» в меньшинстве проиграл «Балтике» в выездном матче Первой лиги
Поделиться
В матче четвёртого тура Первой лиги калининградская «Балтика» принимала тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Калининград» в Калининграде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 50-й минуте встречи нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко получил прямую красную карточку и был удалён с поля. На 75-й минуте счёт открыл полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев.
Калининградская «Балтика» набрала семь очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Тульский «Арсенал» (7) — на пятом месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ» (10). В следующем туре Первой лиги «Балтика» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», а «Арсенал» примет махачкалинское «Динамо».
Комментарии
- 8 августа 2022
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
21:52
-
21:41
-
21:35
-
21:28
-
21:22
-
21:05
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:43
-
20:34
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
19:56
-
19:55
-
19:42
-
19:38
-
19:16
-
19:12
-
18:59
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:46
Партнерский контент