Музыкант, выступающий на матчах РПЛ, сравнил поведение фанатов «Спартака» и «Динамо»
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Основатель шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE Артём Васильев высказался о болельщиках «Динамо» и «Спартака».
«Мы с братом работаем с «Динамо». Это не дружеское сотрудничество, платное выступление.
Передаются ли нам эмоции болельщиков? Я замечал, что это зависит от матча. Последний раз играли «Динамо» — «Сочи», и, к сожалению, «Сочи» их высушил 5:1. Мне кажется, им было немножко грустно. А когда рубятся «Спартак» — «Динамо», или «Динамо» — ЦСКА, там эмоции, конечно, сильные, они друг друга заряжают. Я знаю, что у «Спартака» там ультра какие перформансы, и файер-шоу, и баннеры. Это иногда даже посмотреть просто круто. Я ходил за компанию на футбольные матчи, это интересно», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью Валерии Бариновой.
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