Кержаков: понимал, насколько низок уровень квалификации спортдиректора «Пари НН» для РПЛ

Экс-главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков оценил работу клуба по покупке футболистов в прошлом сезоне.

«Была ли возможность отстоять перед руководством покупку Никиты Кривцова? Я понимал, что подписать Кривцова не удастся. Мне предоставляли списки возможных кандидатов в команду от спортивного директора, и тогда я понял, насколько низок уровень его квалификации для работы в РПЛ. Я уже не имел с ним ничего общего и осознавал, что в этом направлении нам точно не по пути. Чтобы выполнить задачу, которую перед нами поставили, он точно мне не был помощником.

Мне кажется, что для достижения результатов и развития клуба спортивный директор и тренер должны работать сообща», — приводит слова Александра Кержакова Metaratings.