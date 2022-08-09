Широков — о возможном уходе Бородюка: состав «Торпедо» не позволяет на многое рассчитывать
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Бывший российский футболист Роман Широков высказался о возможном уходе из «Торпедо» главного тренера Александра Бородюка.
«Состав не позволяет на многое рассчитывать. Не думаю, что в тренерском штабе дело, но это только со стороны так кажется. Они находятся внутри команды, поэтому им виднее. Не думаю, что Александр Генрихович во многом виноват в той ситуации, которая сложилась в «Торпедо». Нужно потерпеть и посмотреть, что будет дальше», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Торпедо» в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрало одно очко и занимает в турнирной таблице предпоследнее место.
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