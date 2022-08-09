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Широков: Писарев не работал на уровне РПЛ. Наверное, в «Химках» видят его потенциал

Широков: Писарев не работал на уровне РПЛ. Наверное, в «Химках» видят его потенциал
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном назначении Николая Писарева на пост наставника подмосковных «Химок».

«Только время покажет, станет ли Писарев достойной заменой Юрану. Трудно сказать. Николай не работал нигде на уровне РПЛ. Наверное, видят его потенциал. Всё-таки тренер сборной, грубо говоря», — сказал Роман Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 53-летний Писарев в настоящее время работает помощником Валерия Карпина в сборной России. В качестве главного тренера специалист работал в молодёжной сборной России, «Олимпийце» (ныне — «Пари НН») и «Екатеринодаре». Писарев в «Химках» займёт вакантный пост после увольнения Сергея Юрана.

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