Крыховяк: до ситуации на Украине не думал, что уеду из «Краснодара». Там было очень хорошо

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, перешедший на правах аренды в «Аль-Шабаб», объяснил, почему выбрал местом продолжения карьеры Саудовскую Аравию.

«Были и другие варианты, в том числе из Европы. Я проанализировал предложения и выбрал лучший вариант.



Это стало сюрпризом? Когда я был в «Реймсе», я не думал, что поеду в Испанию. Играя за «Севилью», я даже не думал, что меня купит «ПСЖ». До спецоперации на Украине я даже не думал, что уеду из России. В «Краснодаре» я чувствовал себя очень хорошо, спортивный проект был великолепен. Через несколько месяцев выяснилось, что мне нужно было собираться и ехать в Грецию. В футболе планирование, мягко говоря, сложная штука», — приводит слова Крыховяка Sportowe Fakty.

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