Изидор рассказал о причинах перехода в «Локомотив»

Футболист московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о причинах, побудивших его перейти в российский клуб во время зимнего трансферного окна этого года.



«Все, о чем я заботился, это игра! Я почти ушел в «Анже», но не чувствовал, что клуб действительно хочет видеть меня. Именно тогда со мной связались представители из России. Они знали мое резюме наизусть и показали, что очень заинтересованы в моем профиле. Они обещали мне много игрового времени, и это была возможность сделать отличный трамплин. Я не ошибся», — сказал Изидор в интервью изданию Corse Matin.



Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) у футболиста за четыре проведенных игры один забитый мяч.

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