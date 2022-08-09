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Стало известно, когда Николай Писарев проведёт первую тренировку в «Химках»

Стало известно, когда Николай Писарев проведёт первую тренировку в «Химках»
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Специалист Николай Писарев завтра, 10 августа, проведёт первую тренировку в качестве главного тренера подмосковных «Химок». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Химки» подтвердили уход Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Специалист возглавил подмосковный клуб по ходу прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химкам» удалось сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.

Напомним, 53-летний Писарев в настоящее время работает помощником Валерия Карпина в национальной команде России. В качестве главного тренера специалист работал в молодёжной сборной России, «Олимпийце» (ныне — «Пари НН») и «Екатеринодаре».

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