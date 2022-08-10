«Монако» с Головиным проиграл ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА ПСВ принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ПСВ Йоей Верман. На 58-й минуте защитник «Монако» Гильермо Марипан сравнял счёт. На 70-й минуте монегаски вышли вперёд — гол забил нападающий Виссам Бен-Йеддер. На 89-й минуте хавбек хозяев Эрик Гутьеррес вновь сравнял счёт. В дополнительное время встречи победный гол забил нападающий ПСВ Люк де Йонг.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте, не отметившись результативными действиями.
Напомним, первая встреча команд, прошедшая в Монако, завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, ПСВ вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а «Монако» сыграет в Лиге Европы.
- 10 августа 2022
-
00:56
-
00:40
-
00:40
-
00:35
-
00:25
-
00:18
-
00:11
-
00:04
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:20
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:17
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:43
-
21:42
-
21:35
-
21:27
-
21:19
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:47