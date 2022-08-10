«Монако» с Головиным проиграл ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА ПСВ принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ПСВ Йоей Верман. На 58-й минуте защитник «Монако» Гильермо Марипан сравнял счёт. На 70-й минуте монегаски вышли вперёд — гол забил нападающий Виссам Бен-Йеддер. На 89-й минуте хавбек хозяев Эрик Гутьеррес вновь сравнял счёт. В дополнительное время встречи победный гол забил нападающий ПСВ Люк де Йонг.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте, не отметившись результативными действиями.



Напомним, первая встреча команд, прошедшая в Монако, завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, ПСВ вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а «Монако» сыграет в Лиге Европы.