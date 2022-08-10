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«Монако» с Головиным проиграл ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов

«Монако» с Головиным проиграл ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов
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В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА ПСВ принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ПСВ Йоей Верман. На 58-й минуте защитник «Монако» Гильермо Марипан сравнял счёт. На 70-й минуте монегаски вышли вперёд — гол забил нападающий Виссам Бен-Йеддер. На 89-й минуте хавбек хозяев Эрик Гутьеррес вновь сравнял счёт. В дополнительное время встречи победный гол забил нападающий ПСВ Люк де Йонг.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Напомним, первая встреча команд, прошедшая в Монако, завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, ПСВ вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а «Монако» сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
09 августа 2022, вторник. 21:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
ДВ
Монако
Монако, Монако
1:0 Верман – 21'   1:1 Марипан – 58'   1:2 Бен-Йеддер – 70'   2:2 Гутьеррес – 89'   3:2 Л. де Йонг – 109'
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