«Это просчёт». Василий Уткин отреагировал на вылет «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧ

Российский спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на вылет венгерского «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова из квалификации Лиги чемпионов УЕФА от азербайджанского «Карабаха» (1:4 общ.).

«Ференцварош» Черчесова вылетел, горя дома 0:3. Я собирался болеть за эту команду в групповом турнире ЛЧ. Не знаю, чего ей не хватило, мне просто жаль, что черчесовский «Ференцварош» выбыл. Это просто ещё раз показывает, как сложен путь в ЛЧ через квалификацию.

Но 0:3 по ходу домашнего матча… Чем бы это ни было вызвано — это просчёт. Искренне надеюсь, что у Черчесова и его нынешней команды будет ещё один шанс», — гласит публикация Уткина в телеграм-канале.

Напомним, в первом матче подопечные Станислава Черчесова на выезде смогли зацепиться за ничью (1:1), а в прошедшем ответном матче уступили (1:3). Соответственно, по сумме двух встреч «Ференцварош» покидает текущий розыгрыш Лиги чемпионов и отправляется в финальный раунд квалификации Лиги Европы.