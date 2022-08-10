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«Это просчёт». Василий Уткин отреагировал на вылет «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧ

«Это просчёт». Василий Уткин отреагировал на вылет «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧ
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Российский спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на вылет венгерского «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова из квалификации Лиги чемпионов УЕФА от азербайджанского «Карабаха» (1:4 общ.).

«Ференцварош» Черчесова вылетел, горя дома 0:3. Я собирался болеть за эту команду в групповом турнире ЛЧ. Не знаю, чего ей не хватило, мне просто жаль, что черчесовский «Ференцварош» выбыл. Это просто ещё раз показывает, как сложен путь в ЛЧ через квалификацию.

Но 0:3 по ходу домашнего матча… Чем бы это ни было вызвано — это просчёт. Искренне надеюсь, что у Черчесова и его нынешней команды будет ещё один шанс», — гласит публикация Уткина в телеграм-канале.

Напомним, в первом матче подопечные Станислава Черчесова на выезде смогли зацепиться за ничью (1:1), а в прошедшем ответном матче уступили (1:3). Соответственно, по сумме двух встреч «Ференцварош» покидает текущий розыгрыш Лиги чемпионов и отправляется в финальный раунд квалификации Лиги Европы.

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