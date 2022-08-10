«Барселона» подпишет Алонсо, когда проведёт регистрацию всех новобранцев
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«Барселона» подпишет защитника «Челси» Маркоса Алонсо, когда зарегистрирует всех новичков, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, с прошлой недели между командами есть принципиальное соглашение о трансфере испанского игрока.
Отмечается, что 31-летний футболист подпишет с сине-гранатовыми контракт до 2024 года с опцией пролонгации ещё на сезон.
Контракт Алонсо, который является воспитанником мадридского «Реала», с «Челси» длится до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркоса в € 12 млн. В прошлом сезоне испанец провёл 46 матчей за синих во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.
Новость по темеMD: «Барселона» не может объявить о трансфере Алонсо, так как ждёт разрешения от Ла Лиги
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