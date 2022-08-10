Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» подпишет Алонсо, когда проведёт регистрацию всех новобранцев

«Барселона» подпишет Алонсо, когда проведёт регистрацию всех новобранцев
Комментарии

«Барселона» подпишет защитника «Челси» Маркоса Алонсо, когда зарегистрирует всех новичков, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, с прошлой недели между командами есть принципиальное соглашение о трансфере испанского игрока.

Отмечается, что 31-летний футболист подпишет с сине-гранатовыми контракт до 2024 года с опцией пролонгации ещё на сезон.

Контракт Алонсо, который является воспитанником мадридского «Реала», с «Челси» длится до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркоса в € 12 млн. В прошлом сезоне испанец провёл 46 матчей за синих во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Новость по теме
MD: «Барселона» не может объявить о трансфере Алонсо, так как ждёт разрешения от Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022