«Барселона» подпишет Алонсо, когда проведёт регистрацию всех новобранцев

«Барселона» подпишет защитника «Челси» Маркоса Алонсо, когда зарегистрирует всех новичков, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



По информации источника, с прошлой недели между командами есть принципиальное соглашение о трансфере испанского игрока.



Отмечается, что 31-летний футболист подпишет с сине-гранатовыми контракт до 2024 года с опцией пролонгации ещё на сезон.



Контракт Алонсо, который является воспитанником мадридского «Реала», с «Челси» длится до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркоса в € 12 млн. В прошлом сезоне испанец провёл 46 матчей за синих во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.